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Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

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Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского
Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина, президент Украины Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Абромавичус в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".

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Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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  • Ksenia VB
    Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
  • WerwolfSity
    Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
  • Дід Трохим
    Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
    Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
    Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
    Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
    Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
    Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
    Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
    Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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