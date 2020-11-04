47% украинцев не видят улучшений в борьбе с коррупцией, 34% говорят об ухудшении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-3 ноября социологической группой "Рейтинг".
Оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией на протяжении последнего года, 47% опрошенных не увидели сдвигов, 34% - считают, что ситуация ухудшилась, 14% - увидели позитивные изменения.
Согласно исследованию, индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019 годом.
Опрос был проведен 2-3 ноября 2020 года. В нем приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2 000 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.