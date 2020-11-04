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Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк

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Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду очередной санкционный пакет за фальсификацию результатов выборов в Беларуси и применение насилия к демонстрантам.

Об этом сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС в пятницу", - написал он в "Твиттер".

Дипломатический источник в институтах Евросоюза подтвердил "Интерфаксу", что 6 ноября ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в "Официальном журнале" ЕС.

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Топ комментарии

  • майкл бом 2c607f23
    Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
  • ан пав
    Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
  • майкл бом 2c607f23
    C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
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