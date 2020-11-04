Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка, - Креминь
Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - сказал Креминь.
"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо - готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей или - извините, как говорится", - подчеркнул языковой омбудсмен..