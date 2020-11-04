Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. ФОТОрепортаж

Сразу по прилете на родину нацгвардеец Виталий Маркив поехал на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча состоялась в Офисе Главы государства в очень теплой атмосфере. Президент поинтересовался самочувствием Виталия Маркива и подробностями пребывания в тюрьме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", - сказал Владимир Зеленский.

"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив.

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Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Виталий Маркив добавил, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение - победа всей команды, а прежде всего - правды и справедливости", - отметил Виталий Маркив.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел.

Глава МВД отметил, что нацгвардеец должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Президент также оценил силу духа Виталия Маркива.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы - пример для многих", - подчеркнул Владимир Зеленский.