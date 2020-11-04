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Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. ФОТОрепортаж

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Сразу по прилете на родину нацгвардеец Виталий Маркив поехал на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча состоялась в Офисе Главы государства в очень теплой атмосфере. Президент поинтересовался самочувствием Виталия Маркива и подробностями пребывания в тюрьме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", - сказал Владимир Зеленский.

"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 01

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Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Виталий Маркив добавил, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение - победа всей команды, а прежде всего - правды и справедливости", - отметил Виталий Маркив.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 02

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел.

Глава МВД отметил, что нацгвардеец должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Зеленский встретился с Маркивым: Рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие 03

Президент также оценил силу духа Виталия Маркива.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы - пример для многих", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    С Антоненко когда встретится и покается?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив."

    Источник: https://censor.net/ru/p3229075

    Про оставленного умирать солдата Журавля Маркиву еще не рассказали, похоже.
  • Герхард
    Попиарился мудель ватный...

    Итальянский суд Маркива оправдал, а украинский суд по указке Зеленского держит в тюрьме Дугарь, Кузьменко и Антоненко.

    С Сариком хай встречается ублюдок криворожский.
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