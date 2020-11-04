ВР разрешила депутатам отправлять обращения не только в бумажном, но и в электронном виде
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Отмечается, что закон направлен на расширение возможности реализации права народного депутата на обращение в том числе в электронной форме, а также имеет целью обеспечить более быстрое, качественное и объективное рассмотрение депутатских обращений.
Законом установлено, что депутатское обращение может быть направлено как в бумажном, так и в электронном виде способом, предусмотренным действующим законодательством.
Согласно закону, сообщение о результате рассмотрения депутатского запроса направляется в бумажной или электронной форме (согласно форме, в которой внесен депутатский запрос) с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".
Законом установлено, что "орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций, объединений граждан, которым адресовано депутатское обращение, обязаны в течение 10 дней со дня его получения рассмотреть и предоставить народному депутату ответ по вопросам, поднимаемых в депутатском обращении. В случае невозможности рассмотрения обращения народного депутата в определенный срок ему сообщают об этом официальным письмом с изложением причин продления срока рассмотрения. Срок рассмотрения депутатского обращения, с учетом продления, не может превышать 30 дней со дня его получения".
Согласно Закону, "Ответ на депутатский запрос или письмо о продлении срока рассмотрения депутатского обращения направляется народному депутату в бумажной или электронной форме (согласно форме, в которой направлено депутатское обращение) с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".
Соответствующие изменения внесены в ст. 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".