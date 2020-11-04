Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19
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Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.
Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.
Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.
В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,5 тыс. человек.