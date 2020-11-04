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Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19

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Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19
Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.

Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.

Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.

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В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,5 тыс. человек.

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Топ комментарии

  • Pavel Preobrazhenskiy
    У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
    Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
  • dfasf sdfsdfs
    Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
  • Паравоз
    Думал из пушки по коронавирусу ...
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