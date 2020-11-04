Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября - в семи, - ЦИК

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы в нескольких областных центрах и крупных городах Украины состоится 15 и 22 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", - говорится в сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике Центризбиркома, 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в Луцке (Волынская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) и Сумах.

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22 ноября избиратели должны определиться с городскими головами в Славянске (Донецкая обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Броварах (Киевская обл.), Полтаве, Львове и Ровно.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.



