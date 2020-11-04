В Словакию украинцев теперь пускают только с негативным ПЦР-тестом

Словакия изменила правила въезда на свою территорию с территории Украины. Теперь через границу пропустят только тех, кто предъявит негативный ПЦР тест. Через неделю тестирование планируют запустить прямо на границе.

Об этом Госпогранслужба Украины сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус. А с понедельника, 9 ноября, Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к COVID - 19 на границе с Украиной", - сказано в сообщении.

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По данным МИД, на территорию Словацкой Республики разрешен въезд таким гражданам Украины:

- с постоянным или временным видом на жительство на территории Словакии;

- родственникам граждан Украины (жена/муж, несовершеннолетний ребенок, отец/мать несовершеннолетнего ребенка) с постоянным или временным видом на жительство на территории Словацкой Республики.

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Также там обязательна домашняя самоизоляция, а на пятый день после приезда необходимо сделать тест на COVID-19. Самоизоляция заканчивается после получения отрицательного результата.

В случае въезда на территорию Словакии через пункты пропуска, где не проводятся проверки, необходимо подавать указанный отрицательный результат в соответствующий региональный орган здравоохранения.