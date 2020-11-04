Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что такое решение принято после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с ОАСК и КС. "Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества… Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов", - написал Юрчишин.
Депутат заявил, что намерен с командой "Голоса" сделать все возможное, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку, в ходе которой должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии.