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Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин

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Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту проголосовать президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу без изменений.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такое решение принято после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с ОАСК и КС. "Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества… Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов", - написал Юрчишин.

Депутат заявил, что намерен с командой "Голоса" сделать все возможное, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку, в ходе которой должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии.

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Комитет ВР одобрил раскритикованный Венецианской комиссией президентский законопроект о судоустройстве, - Юрчишин 01

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Топ комментарии

  • Olexandr Chornogorodskij
    вава випускник криворізького, тож куди там тим юридичним бонзам з венеціанки до юридичного генія ЗЕ
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Как им махнули зеленые Чечетовы, так и голосуют.
    Сосны не законопроекты читать и понимать в Раду ходят.

    Букви
    @Bykvu

    Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав перегляди шедеври кінематографу.

    Видео:
    https://twitter.com/i/status/1323965090983518209
  • Сергей Андрейчев
    Даже комментировать сложно.
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