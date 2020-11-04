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В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО

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В Киеве правоохранители задержали группу, занимавшуюся продажей поддельных 100-долларовых банкнот.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 01

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

3 ноября была проведена оперативная закупка указанной валюты, в результате которой задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных долларов США. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.

В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 02

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В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Санкция ч. 3 ст. 199 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
    В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

    Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

    https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
  • Марк Ролевский
    "....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
  • Джони Ток
    Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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