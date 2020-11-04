В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали группу, занимавшуюся продажей поддельных 100-долларовых банкнот.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Киеве действует преступная группа, которая поставляет и продает поддельные денежные знаки, в частности стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

3 ноября была проведена оперативная закупка указанной валюты, в результате которой задержали двух человек при попытке сбыта 50 тыс. поддельных долларов США. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных.

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Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Санкция ч. 3 ст. 199 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР проверяют причастность к совершению преступления сотрудников правоохранительных органов.

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