Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.
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В штабе отметили, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками", - сказано в сообщении.