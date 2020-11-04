Штабы Трампа и Байдена уверены в победе своих кандидатов

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что уверены, что их кандидат добился переизбрания. Штаб Джо Байдена заявил, что он "на пути к президентству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.

В штабе Байдена заявили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, по мнению предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов, Байден победит в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к победе. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.

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