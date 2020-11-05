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КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

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КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции
50 народных депутатов направили в Конституционный Суд Украины обращение о признании неконституционными указов Президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.

Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий.

Также подписанты обращение просят признать неконституционными две нормы переходных положения Закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов Регулятора.

Депутаты попросили КС определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.

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