В ПАСЕ призывают Украину возобновить е-декларирование и деятельность НАБУ

В Парламентской ассамблее Совета Европы обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом заявил 4 ноября содокладчик ПАСЕ по мониторингу Украины Альфред Геер (Швейцария), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я призываю власти сделать необходимые шаги для возобновления эффективного функционирования системы электронного декларирования и четко определить правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины", - отметил швейцарский парламентарий.

В то же время, Геер призвал украинское руководство воздержаться от действий, которые могут иметь вредоносные последствия на долгую перспективу для верховенства права и независимости судебной системы в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Содокладчик ПАСЕ также согласился с беспокойством, которое выразили по проблематике восстановления доверия к Конституционному суду президенты Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и Венецианской комиссии.