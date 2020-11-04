Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье
Как сообщил Радіо Свобода инициировавший иск депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин, 4 ноября его представитель в суде получил полный текст судебного решения, а само решение было принято еще 23 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Как депутат 7-го созыва горсовета подавал проекты решения об отмене ряда решений, в том числе и этого, касающегося статуса русского языка. Не поддержали коллеги. Выполнив все, что я мог сделать как депутат городского совета, я обратился в суд. Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся. Поскольку мы все документы подали и явно это решение противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то было принято решение о его отмене и противоправности", - рассказал депутат Запорожского городского совета Андрей Согорин.
Издание напоминает, что 5 июля 2006 года Запорожский городской совет принял решение, согласно которому признал "русский язык на территории города Запорожье региональным языком в определении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также предлагал Верховной Раде Украины принять решение о предоставлении русскому языку статуса второго государственного языка.
В 2012 году депутаты Запорожского городского совета приняли решение о реализации на территории города закона "Об основах государственной языковой политики", чем повторно предоставили русскому языку статус регионального в Запорожье. В своем решении депутаты горсовета тогда апеллировали к данным переписи населения в 2001 году, согласно которому русский язык признали родным более 10% жителей Запорожья.
Конституционный Суд Украины в феврале 2018 признал, что указанный закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Основному закону страны. Решения и заключения Конституционного Суда являются обязательными и окончательными. Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.
28 ноября 2018 года на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Для его принятия тогда не хватило голосов: решение поддержало 22 депутата Запорожского городского совета, а еще 19 депутатов воздержались.