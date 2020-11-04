"Слуга народа" Холодов выступает против государственных интересов, - глава Фонда госимущества Сенниченко

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко обвинил нардепа Холодова в работе против государственных интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сенниченк написал в Фейсбуке.

Сенниченко отметил: "Фонд государственного имущества находится под давлением и это не учебная тревога. Острите пучки пальцев и изо всех сил бейте ими по клавишам в комментариях к этому посту.

Отношение народного депутата Андрея Холодова к Фонду государственного имущества всегда было трепетным. Ну, как всегда? Первые проявления мы начали замечать в апреле этого года, когда по 3-6 раз в месяц в Фонд стали поступать запросы от самого Холодова, а также от народного депутата Александра Юрченко, который решил и себе урвать "кусок пирога" от этой коммуникации.

Немотивированные обвинения Фонда в вымышленных нарушениях и с требованиями предоставить разъяснения по ним, изложенные в 15 депутатских запросах от Холодова и еще 2 от Юрченко, элегантно балансировали на грани формальности и бессмыслицы".

Он продолжил: "И все же бы ничего, если бы не необходимость согласно законодательству отвечать на эти запросы в течение 15 дней. Должен вам сказать, что ответ на каждый запрос - это десятки часов работы. То есть, время, которое эксперты Фонда должны тратить на работу на благо государства, они должны тратить на обслуживание любознательности господ Холодова и Юрченко или знает каких еще их интересов. Таким образом, денежная стоимость ответов на эти запросы превышает любую разумную границу.

Более того, господа вышеназванные народные депутаты еще и придумывают "преступления" для Фонда. Их, правда, никто не видел и не видит, и доказательств нет, есть даже самого состава преступления нет, - а дела против Фонда в Едином реестре досудебных расследований. Господин Холодов на пару с господином Юрченко нашли путь: приходится подавать в суд и на основании судебного решения заставлять НАБУ регистрировать уголовные производства в ЕРДР. А в суде, видите ли, такая процедура, в 99% случаев по заявлению всегда выносят постановление об обязательствах внесения уголовного производства в ЕРДР, что, конечно, отнюдь не означает наличия состава преступления".

Сенниченко подчеркнул: "Несмотря на ироничный тон моего сообщения (ибо деятельность господина Холодова мне сильно напоминает фарс), атака народного депутата Холодова и связанных с ним лиц на приватизационную реформу вызывает у меня большое беспокойство.

Распространение ними ложной информации о деятельности Фонда и прямое давление на него в судебной, бюрократической и медийной плоскостях - большой удар по инвестиционному имиджу Украины, который длительное время развивается незаурядными усилиями высшего политического руководства государства".

Он отметил: "Взять хотя бы дело по приватизации гостиницы "Днепр", которой так озабочен депутат Холодов. Однажды он уже отказался закладываться со мной по цене, за которую пройдет приватизация отеля. Если бы он все-таки принял пари, я бы выиграл спор, а Фонд "Вернись живым" получил от Холодова жертву, на которую мы закладывались. Ведь сумма, за которую приватизировали отель, стала рекордной (спокойно, "Вернись живым" не пострадал от неумения господина Холодова стоять на своем слове, деньги им перечислил я).

Теперь господин Холодов трубит на все стороны, приватизация "Днепра" было незаконной, потому что деньги за него дали какие-то не такие. Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, в любом случае не является делом Фонда госимущества, пока существует финмониторинге и правоохранительные органы. Но Фонд приложил все усилия и направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были добросовестно проверено. Так или иначе, задачей Фонда является защитником интереса государства. И если государство получает за отель почти в 5 раз больше денег, чем он был оценен; в 15 раз больше, чем говорил депутат Холодов; и в 10 000 раз больше, чем отель принес государству за прошлый год, то, наверное, интересы государства Фонд таки отстоял. И сделал это хорошо! И точно так же добросовестно он будет следить за тем, чтобы инвестиционные обязанности по отелю были выполнены. Это называется - отстаивать интересы государства. И именно это мешает нам делать нардеп Холодов".

"Поскольку в настоящее время на пути войны с государственными интересами нардеп Холодов еще ни разу не добился успеха, большое удивление вызывает вопрос: откуда у него берется эта энергия? У меня по этому поводу черные догадки. А у вас?

Прошу отписаться в комментариях, у кого какие идеи. Чем может быть обусловлена ​​деятельность Андрея Холодова? В чем может быть его реальный интерес оказывать противозаконное давление на Фонд госимущества Украины?", - резюмировал Сенниченко.