Кто-то из Украины может сорвать $142 млн в Mega Millions в пятницу (реклама)

Популярная американская лотерея Мега Миллионы разыгрывает огромный лотерейный джекпот - $142 миллиона, тираж состоится в пятницу, 6 ноября 2020 г.

Как часто бывает с американскими лотереями, когда их джекпоты достигают огромных сумм, этот приз уже начал привлекать внимание любителей лотерей со всего мира, и победителем может стать участник из Украины.

Если отправиться в США из Украины, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

Благодаря первому в мире лотерейному сервису TheLotter.com, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Тиражи Mega Millions проходят по вторникам и пятницам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние!

Вот как это работает: по правилам американских лотерей, принять участие в тиражах могут игроки из любой страны мира, при условии того, что лотерейный билет был приобретен в США. Именно эту услугу предоставляет theLotter: компания имеет представителей в США, ответственных за покупку билетов в официальных точках продажи. Эти билеты приобретаются от имени игроков с выбранными ими номерами. Затем они сканируются и загружаются в учетную запись игрока на сайте в качестве неопровержимого доказательства покупки. Сами физические билеты хранятся в сейфе компании.

Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $142 млн из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор". Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

Что происходит, когда вы выигрываете?

Когда вы выигрываете приз на сайте theLotter, вы получаете полную сумму выигрыша (после вычета налогов). theLotter не взимает комиссии с выигрышей – стоимость услуг theLotter включена в цену билета. Второстепенные выигрыши будут переведены на ваш счет после получения приза от официального лотерейного оператора.

В случае выигрыша джекпота может потребоваться личное присутствие победителей в стране приобретения лотерейного билета для получения выигрыша непосредственно от официального лотерейного оператора, в этом случае theLotter.com организует доставку победителя в страну выигрыша, где ему/ей лично вручат выигрышный билет и предоставят всю необходимую информацию для получения приза.

theLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды. Фортуна улыбалась и участникам Mega Millions – игроки сайта неоднократно выигрывали второй приз лотереи, который гарантирует $1 млн. Последней это удалось сделать украинке Наталии в 2017 году.

Не теряйте время! Джекпот Mega Millions может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!

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