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На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня во Львовской области при получении взятки задержан председатель одной из районных государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 01

За решение вопроса о изменении целевого назначения земельных участков чиновник требовал 21 тыс. гривен взятки. Однако, в дальнейшем захотел получить взятку не в денежном виде, а талонами на топливо - 1 000 литров дизтоплива.

В служебном кабинете председателя РГА правоохранители изъяли талоны на горючее, которые он получил в качестве взятки.
Сейчас должностное лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 02

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На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
    (сарказм)
  • Андерсен a4cbf7de
    Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
  • Eugeniusz 1
    Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
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