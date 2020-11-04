Комиссия по регулированию азартных игр начала свою работу, - Кабмин

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже начала свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал министра Кабинета Министров Олега Немчинова, во время заседания рабочей группы по азартным играм был обсужден проект постановления по этому направлению.

"В ходе заседания в состав рабочей группы были включены председатель и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр". Вновь избранный председатель комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины", - написал Немчинов.

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По его словам, документ будет регулировать виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. В частности, деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно эта комиссия будет осуществлять их выдачу и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей разных сфер.

Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством, заметил правительственный чиновник.

Кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также определить перечень требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

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