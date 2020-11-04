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Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова

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Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Радио НВ".

По ее словам, это можно делать не ранее чем за 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.

Денисова считает, что есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии

  • Моцный Лангуст
    Так и надо... Еврошлюх сильнообеспокоенных нужно немного на бабло трухануть...
  • Анатолий Панасюк
    Обязательно, надо макнуть их в оливье, три года не три дня.
  • Дмитрий Чуб
    Какое "лихо", его Украина уже не отдаст, даже если подадут кассацию и Верховный суд признает его виновным. Если не подадут и не признают его виновным, выигрыш в ЕСПЧ гарантирован.
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