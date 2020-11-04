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В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер

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В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер
Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации начали работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Минцифры и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) мы начали разработку и работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников. Сейчас наша команда вместе с партнерами анализирует те частые вопросы, которые поступают нам в социальных сетях, поступают нашим партнерам из НСЗУ, государственного предприятия "Электронное здоровье". С чем обращаются врачи и на каких вещах надо сделать акцент, я имею в виду в цифровом направлении", - сказал Кучер.

Он отметил, что в образовательном сериале будут отсняты ролики в соответствии с выбранной тематикой. По его словам, посмотреть этот сериал можно будет на портале "Дія. Цифрова Освіта" - бесплатной национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности. Сегодня на портале уже представлено более 35 образовательных сериалов в различных сферах.

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Топ комментарии

  • Alex Lodje
    Цифровая грамотность медиков? Думаю, что это будет комедия.
  • Nikos KGB
    Интернов показывать будут???)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слово "сериал" сразу вызывает позывы...
    почему не "обучающий курс"
    а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
    и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
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