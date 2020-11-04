Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента, - указ

Из структуры Офиса Президента исключены должности первого заместителя главы и помощников. Кроме того, изменены названия Директората по вопросам региональной политики и децентрализации и Департамента по вопросам государственного протокола и церемониала.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом внесены изменения в указ от 20 июня 2019 года "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины", которым определяется структура ОП. В частности, предполагается исключить из статьи 2 абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам Государственного Протокола и Церемониала".

В то же время в структуре ОП теперь появились Служба государственного протокола и церемониала; Служба мониторинга и управления рисками; Директорат по вопросам региональной политики.

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Кроме того, Зеленский исключил слова "помощника Президента" из статьи 3 указа № 417, которая предусматривала, что "первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность".

Соответствующие изменения также внесены в Положение об Офисе Президента, утвержденное указом от 25 июня 2019 года.

Напомним, Владимир Зеленский 4 ноября уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента и назначил своим советником.