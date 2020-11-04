Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов, - Криклий

Украина рассматривает возможность сотрудничества с Италией в развитии высокоскоростного железнодорожного движения, в частности, в строительстве железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Криклия в ходе его сегодняшней встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Владислав Криклий положительно отметил двустороннее сотрудничество между Украиной и Италией в области транспорта и подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины... Глава министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС" общей протяженностью 896 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра, привлечение ведущих итальянских компаний к реализации такого масштабного проекта в Украине будет способствовать расширению экономических отношений между Украиной и Италией.

Также министр пригласил итальянский бизнес к участию в проектах государственно-частного партнерства в морской и железнодорожной отраслях.

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