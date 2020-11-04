Литва и Польша ужесточают карантин: закрываются школы, магазины и рестораны

Жители Литвы должны избегать социальных контактов, школы и университеты будут закрыты, а рестораны будут работать только на вынос. В Польше также вводят ограничения.

В Литве с 7 ноября начинается трехнедельный локдаун, объявило в среду, 4 ноября, правительство страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. В этот день в стране, где проживают 2,79 миллиона человек, зафиксировано 639 новых случаев инфицирования коронавирусом, что втрое больше, чем по состоянию на 20 октября. Всего в стране заразились 18 092 человека, 182 человека умерли.

"Второй локдаун не вызывает радости. Сейчас все в наших руках, успех будет зависеть от того, насколько тщательно мы будем следовать приказам и рекомендациям", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, цитирует агентство Reuters.

Во время локдауна жители страны должны избегать социальных контактов и необязательных путешествий, людей призывают работать дома. Запрещено собираться более 5 человек, для свадеб и похорон разрешены группы до 10 человек.

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Школы, университеты и спортзалы будут закрыты, магазины должны ограничить число покупателей, а рестораны смогут работать только на вынос.

В Польше состоянию на 4 ноября лабораторно подтверждены 24 692 новых случая заражений коронавируса в сутки, что является рекордом с начала пандемии. 373 человека умерли и 8 974 выздоровели.

В связи с этим правительство страны, где проживает 38 млн человек, объявило о новых ограничениях, которые будут действовать с 7 по 29 ноября.

Как пишет Польське Радіо, на дистанционное обучение теперь переходят также 1-3 классы начальных школ. "И продолжается период дистанционного обучения для учащихся старше 4 класса до 29 ноября. Возможно, мы должны будем еще продлить этот срок. В поддержку дистанционного труда учителей мы назначаем дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники", - заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

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Он также сообщил о закрытии из эпидемических соображений учреждений культуры, кинотеатров, театров и галерей. Правительство вводит тоже ограничения в работу отелей и в торговле: "Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездку. Мы увеличиваем и безопасность в торговле. В меньших магазинах, площадью менее 100 квадратных метров, сможет находиться один человек на 10 квадратных метров, а в больших - один на 15 квадратных метров. Магазины в торговых центрах будут закрыты, за исключением продуктовых, аптек и пунктов обслуживания".

Премьер Польши также призвал тех, кто протестует против запрета абортов, делать это в интернете, а не на улицах.