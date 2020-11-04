Зеленский пойдет на роспуск парламента, если фракция "Слуга народа" не будет разделять его действий - Арахамия

В случае непонимания со стороны фракции "Слуга народа" действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады, считает глава фракции Давид Арахамия.

"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

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В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

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Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.