Зеленский пойдет на роспуск парламента, если фракция "Слуга народа" не будет разделять его действий - Арахамия
"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Арахамия отметил, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.