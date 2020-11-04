Минобразования поддерживает инициативу Зеленского о бесплатном обучении детей врачей, умерших от коронавируса, - Шкарлет
Как передает Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.
"Государство всячески пытается поддерживать наших медицинских работников. И в это сложное для всех время мы должны заботиться о детях медиков, умерших от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей. МОН поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении возможности таким детям получить высшее и профессиональное перед высшими образование на льготных условиях", - сообщил Шкарлет.
Он отметил, что после принятия парламентом президентского законопроекта МОН оперативно внесет изменения в Условия приема на 2021 год.
"Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии (интернате) и т.д.", - отметил Шкарлет.