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Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов

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Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили о вероятности производства вакцины на украинских мощностях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов написал в Фейсбуке.

"Обсудили дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19. В частности, отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущен в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины", - написал он.

Он отметил, что рассчитывает, что Украина получит вакцину одной из первых.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2814
  • olele
    ...на паличці верхи



    Таня Бойко@Kharkiv_2019 2 ч

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  • kelman muksat
    Вы даже не смогли обезпечить врачей средствами личной защиты ... о чём речь ?
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