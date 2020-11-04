Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США

Представители организации ОБСЕ отметили, что день выборов в США прошел мирно без запугивания и беспорядков. В ходе выборов была соблюдена свобода слова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Они также указали на высокую явку избирателей, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса SARS-CoV-2 и введенные в рамках борьбы с ней ограничения.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ намерены изучить ситуацию с подачей исков по прошедшему голосованию в США, они добавили, что вынесут заключение по данному вопросу позже.

Представители организации подчеркнули, что их миссия в США пока не окончена, поскольку подсчет голосов в ряде штатов продолжается.

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