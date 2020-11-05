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Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

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Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19, начисление 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • Dmitry Ivanets
    Каждая секунда это риск.
    Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
  • Наталия Ермак a2eb1cf6
    Хто б сумнівався. Грошики на медицину в есктремальних сьогоднішніх умовах уже давно поділені між зеленою сволотою.
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    У зелёных мародёров уже нет ковидных денег, нечем платить врачам, вот и придумывают схемы, чтобы врачи рисковали за копейки... А зелёные паскуды будут миллиарды закапывать в "дороги", в "большие стройки" и прочую коррупционную дрянь....Если мы хотим, чтобы врачи продолжали работать и у нас была надежда дожить до конца пандемии, надо брать за горло зелёных слуг Дьявола и душить. пока не осознают, кому обязаны служить...
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