Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19, начисление 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - отметил министр.

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