На местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса, - Лозинский

На местных выборах в Обухове Киевской области происходит искажение результатов голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

Он отметил: "На третьем округе на двух участках дорисовали по 40 голосов партии "За майбутнє". 80 голосов появились как надо. На участке "Музыкальная школа" и "Яблочный".

Потому что на том же участке в протоколах цифры отличаются. Потому что почерк на протоколах не совпадает. Потому что печати на протоколах не совпадают. Потому что голова участка говорит, что она не подписывала протокол, который лежит в ТИК.

Потому головы и секретаря территориальной избирательной комиссии нет на месте. Потому что оперативно-следственная группа не приезжает на вызов.

Потому что по требованию "Голоса", "Европейской Солидарности" "Слуги народу" "УДАРа" Виталия Кличко, "Батькивщины" избирательная комиссия не выдает протоколы.

Потому что если фальсификация произойдет, партия "За майбутнє" получит +1 депутатский мандат, а "Голос" -1 депутатский мандат".

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Он так подписал фото : "А позади нас с Богданом Яцуном рабочие места членов избирательной комиссии. Аншлаг!"