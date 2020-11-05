Спецслужбы Словакии предупреждали Австрию про подозрительного мужчину, который хотел купить патроны, позже устроившего стрельбу в Вене

Террорист, который в понедельник вечером совершил вооруженное нападение в центре Вены, в июле пытался купить патроны в Словакии.

Об этом на пресс конференции в Вене заявил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете в последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба в свое время информировала BVT (Федеральное ведомство Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.) о террористе, что он, очевидно, хотел приобрести патроны. Во время дальнейших шагов, похоже, что-то пошло не так в коммуникации ", - заявил министр.

По его словам, он предложит Совету национальной обороны создать независимую следственную комиссию в этом деле.

При этом Негаммер обвинил своего предшественника Герберта Кикла, назначенного от правопопулистской Австрийской партии свободы в том, что он очень навредил работе BVT, в частности подорвал доверие к ней со стороны иностранных спецслужб.

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СМИ сообщили, что Кайт Фейзулай, который 2 ноября совершил теракт в Вене, еще в июле пытался купить патроны для АК-47 в Словакии. Однако ему это не удалось, поскольку он не смог предоставить документы на владение оружием.

О подозрительном мужчине, который пытался купить патроны, словацкая спецслужба сообщила австрийским коллегам. Однако BVT не доложили об этом факте министерству юстиции - а такая информация могла быть основанием для повторного заключения под стражу Фейзулая, который уже был осужден по статье о терроризме и освободился досрочно.

Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.