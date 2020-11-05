Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый

Руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый полагает, что рынок азартных игр в Украине заработает уже в декабре текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Liga.net.

"Что касается рынка, мы рассчитываем, что он заработает 15 декабря. Но по сути все зависит от того, когда Кабинет Министров согласует лицензионные условия", - сказал Рудый.

Для полноценного запуска рынка азартных игр необходимо принять еще ряд налоговых нововведений – узаконить ставки налогов для разных видов азартных игр, урегулировать механизм их администрирования. В парламенте сейчас идет работа над законопроектом 2713-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия по регулированию азартных игр начала свою работу, - Кабмин

"Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря, он будет принят и в целом", - отметил глава игорного регулятора.

По его словам, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей рассчитывает привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка азартных игр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов