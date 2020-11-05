В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми: задержаны почти 400 человек
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Европол.
Отмечается, что сотрудники Европола провели операцию в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Всего были привлечены 5380 силовиков.
Спецоперация была направлена против банд, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как нелегальную рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.
Сообщается об обнаружении 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.
В Европоле указывают, что в ЕС торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Преступные структуры действуют во многих странах, жертвами часто оказываются несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.