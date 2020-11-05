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Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках

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Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках
Для людей старше 60 лет в Украине могут установить определенное время, в течение которого у них будет возможность посещать магазины и аптеки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", - отметил Ляшко.

Он указал, что такие меры - это европейская практика. А также добавил, что большинство летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции приходится на людей старше 50 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.

С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 420 617 человек.

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Топ комментарии

  • Наталья Кобзарь
    А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
  • Senator S 01a656ec
    Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
  • Татьяна Лайф
    Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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