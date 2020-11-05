В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли

В Украине по состоянию на утро четверга, 5 ноября, зафиксированы 9 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки умерли 193 человека. Выздоровели за сутки 8 378 человек, что является самым высоким показателем выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 269 человек;

летальных случаев - 193;

выздоровели - 8 378 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 430 467 человек;

выздоровели - 184 782 человека;

летальных исходов - 7 924;

проведено ПЦР-тестов - 3 470 669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - рассказал Степанов.







