В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли
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В Украине по состоянию на утро четверга, 5 ноября, зафиксированы 9 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки умерли 193 человека. Выздоровели за сутки 8 378 человек, что является самым высоким показателем выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 269 человек;
летальных случаев - 193;
выздоровели - 8 378 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).
За все время пандемии в Украине
заболели - 430 467 человек;
выздоровели - 184 782 человека;
летальных исходов - 7 924;
проведено ПЦР-тестов - 3 470 669.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - рассказал Степанов.