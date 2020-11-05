COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели

По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 571 314 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 067 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 48 438 944 случаев инфицирования, из них 571 314 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 231 026 человек, из них 9 067 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 34,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.