В общежитии Национального фармацевтического университета в Харькове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС
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В Харькове горело общежитие Национального фармацевтического университета, в результате пожара никто не пострадал
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"5 ноября в 1:20 на проспект Юбилейный, 48 в девятиэтажном здании общежития №1 Национального фармацевтического университета в комнате на восьмом этаже возник пожар. В 2:38 пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал.
В ходе тушения спасатели спасли 3 человека и вывели на свежий воздух 30 человек.
Огнем уничтожена бытовая техника и вещи домашнего обихода на площади 8 кв.м.
К тушению привлекалось 28 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.