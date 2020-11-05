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Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин

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Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин
В ходе доработки проекта Государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

По словам заместителя главы бюджетного комитета парламента Александра Трухина ("Слуга народа"), окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы оставили пас (насчет пересмотра дефицита и размера заимствований, - ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", - предположил Трухин.

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Нардеп не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит, добавив, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

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Топ комментарии

  • Nataliya Mischenko
    МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
  • Василий СПРУТ
    Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 5243
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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