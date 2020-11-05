Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ", - Енин

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Позитивные сдвиги во время переговоров в Тегеране подтверждают готовность Ирана взять на себя всю полноту ответственности за сбивание украинского самолета, а также о наличии политической воли иранского руководства к окончательному и справедливому урегулированию связанных с этим вопросов", - сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на встрече с послом Ирана в Украине Манучехрой Моради.

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Замминистра также отметил важность беспристрастного и прозрачного расследования всех обстоятельств авиакатастрофы рейса PS752. Открытость иранской стороны поможет обеспечить необходимый уровень международного доверия к результатам технического и уголовного расследования, которые Иран намерен представить в ближайшее время.

Посол Ирана заверил в готовности к скорейшему и взаимоприемлемому решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, которые состоятся в конце ноября - начале декабря 2020 года.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.