Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "ЕС" на выборах, - Елисеев

Встреча послов стран "Большой семерки" и Евросоюза с пятым президентом, лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко была четким сигналом того, что международные партнеры признают и приветствуют успех партии на местных выборах.

Об этом сказал советник пятого Президента по международным вопросам, дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

Он также обратил внимание на то, что Порошенко стал первым лидером украинской политической силы, с которым встретились послы.

Елисеев сообщил некоторые детали этой встречи.

"Вчера обсуждали вопрос выхода из конституционного кризиса, и для меня как дипломата это очень важный сигнал. Ведь это первая встреча послов семерки плюс ЕС с ведущим украинским политиком, лидером партии" Европейская Солидарность "после местных выборов. На мой взгляд, это был факт признания успеха "Европейской Солидарности" на местных выборах. А во-вторых, четкий сигнал украинской власти, что она должна опираться также и прислушиваться к демократической оппозиции, учитывать ее позиции ", – считает Елисеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС

"Послы интересуются позицией лидера" Европейской Солидарности "Порошенко по Донбассу. Им не безразлична позиция ведущей проевропейской оппозиционной партии. И это очень важно", – говорит Константин Елисеев.

"С момента выборов 2019 не было ни одной встречи Порошенко с послами "Семерки". Я думаю, это был дипломатический элемент, они воздерживались от встречи, чтобы не раздражать президента Зеленского. Сейчас они на это пошли, потому что они поняли, что надо опираться на государственные, патриотические и, я бы сказал, стабилизирующие политические силы, которой на сегодня по сути выступает "Европейская Солидарность", – говорит Константин Елисеев.

"На встрече вчера я видел, как они подробно слушали советы и некоторые рекомендации, которые высказывал Порошенко, основываясь на своем предыдущем опыте развития антикоррупционной инфраструктуры", – поделился он подробностями.

"И вчера, и все время наши партнеры – и ЕС, и" Семерка ", и США призывают к единству. Избавиться от политических амбиций и попробовать вместе, путем единения решать проблемы. У нас сейчас не только политика безопасности кризис, связанный с Донбассом и Крымом, и не только эпидемиологический и не только даже конституционный. У нас сейчас много вызовов – экономический кризис. Поэтому здесь единственный путь – это единение, и инклюзивным путем решать совместно проблемы государства ", – резюмирует дипломат.