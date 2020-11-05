Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 983 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 5 ноября в Киеве коронавирусом заболели 983 человека.

Общее количество инфицированных составляет 41 373 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 827 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 13 769 пациента.

По состоянию на 5 ноября количество активных больных в Киеве составляет 26 777 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 4 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 856 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 771 человек. Общее количество инфицированных - 40 330. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 551 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 7 719 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 32 060.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 550 человек. Общее количество инфицированных составляет 17 989 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 251 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 8 204 пациента. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 9 534 человека.