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Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов

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Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов
Министерство здравоохранения рекомендует Кабмину усилить карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санврача, сегодня Минздрав хочет предложить Кабмину установить дополнительные карантинные ограничения.

"Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи, чтобы это не влияло на экономику нашего государства. Также хотим попросить правительство запретить проведение всех массовых мероприятий. Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов", - отметил Ляшко.

Кроме того, могут рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет.

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Топ комментарии

  • Патриот_ЗП
    А что вас удивляет? Или вы не в Украине живете?
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Пора всё закрывать на 2 недели продукты и лекарства можно доставлять до дверей специальными службами обеспеченными костюмами биологической защиты! В госрезерве они должны быть! Как продукты так и костюмы!
  • Татьяна Неверовская
    Моя семья живёт "от зарплаты до зарплаты". Если закрыть, то через две недели мне будет нечего жрать, нечем оплатить коммуналку и лекарства.
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