Создателя и экс-главреда телеграм-канала Nexta обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси

Создатель белорусского оппозиционного телеграм-канал Nexta Степан Путило, а также бывший главный редактор этого канала Роман Протасевич обвиняются по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета в четверг.

"В отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент обвиняемые С.Путило и Р.Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Путило проживает сейчас в Польше.

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Ранее решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - Nexta-Live и логотип (цифровой водяной знак) Nexta признаны экстремистскими материалами.