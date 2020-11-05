За сутки в МВД 323 новых случая COVID-19, большинство на Закарпатье, Луганщине и в Киеве

По состоянию на 5 ноября зафиксированы 323 новых случая заражения COVID-19 среди сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Закарпатской области (+18), в Луганской области (+17) и в Киеве (+70).

С начала пандемии коронавирусом заболели 14 345 сотрудников МВД, выздоровели - 13 350, умерли - 37.

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