Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября
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В Одессе второй тур выборов городского головы состоится 15 ноября.
Об этом журналистам сообщили в мэрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра.
"Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября", - сообщили в мэрии.
Согласно результатам голосования, во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа - за жизнь").
Труханов занял первое место - за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).