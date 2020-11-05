За сутки в ВСУ выявили 147 новых случаев COVID-19, от осложнений умер один работник, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 5 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 1936 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 4403 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 375 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 63 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 18 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины (Днепропетровская область) заболел 15.10.2020. Лечился амбулаторно под наблюдением семейного врача. Результат ПЦР тестирования от 15.10.2020 - положительный.

В связи с ухудшением состояния здоровья, 22.10.2020 больной был госпитализирован в городскую клиническую больницу города Новомосковск. Несмотря на все принятые меры у пациента нарастали явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. 04.11.2020 состояние здоровья у него значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВС при существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

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Также сообщается что за прошедшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек, дома под присмотром медицинской службы находится 129 человек.



