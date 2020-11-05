Саммит Крымской платформы пройдет в мае в Киеве, - Кулеба

Саммит Крымской платформы пройдет в мае 2021 года в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит Крымской платформы состоится в мае в 2021 году", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыму.

Также стало известно, что Украина пригласит на Крымскую платформу представителей Российской Федерации, чтобы обсудить пути деоккупации полуострова.

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