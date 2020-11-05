Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба
Об этом министр заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кулеба говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.
"Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эту лавину удалось остановить - она не сошла", - сказал Кулеба.
Министр выразил надежду, что нардепы проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.
"Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами", - заявил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.