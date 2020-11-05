Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна была на грани системных проблем из-за решения Конституционного Суда Украины. По его словам, "эту лавину" удалось остановить.

Об этом министр заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.

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"Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эту лавину удалось остановить - она не сошла", - сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что нардепы проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.

"Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами", - заявил он.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.