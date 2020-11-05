На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ближайшее время в Украине могут начать тестирование на антиген для выявления коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Способность медицинской системы в начале эпидемии была 200 тестов в сутки. Сегодня мы делаем 47 тыс. тестов в сутки. И мы четко говорим, что дальше у нас будет 50 тыс. в этом месяце, и к концу года мы выйдем на показатель 100 тыс., это мы говорим исключительно о ПЦР-тестировании", - отметил министр.

При этом, по словам главы Минздрава, в ближайшее время в Украине могут запустить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19.

"У нас есть четкая стратегия по тестированию. Мы сейчас говорим о закупке и начале тестирования на антиген. На следующей неделе, надеюсь, мы введем эти тесты на территории всей страны", - заявил Степанов.

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